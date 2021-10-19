В Люксембурге заявили об угрозе гибели Евросоюза

Европейскому союзу (ЕС) угрожает гибель, если его участники перестанут соблюдать принцип верховенства права. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн на заседании Совета ЕС по внутренним делам. Его слова передает ТАСС.

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Дипломат вспомнил ситуацию с Конституционным судом (КС) Польши, который 7 октября признал примат национальной конституции над законодательством Брюсселя.

«Евросоюз погибнет от такого развития событий. Европа была построена на основе демократии, свободы, уважения и верховенства закона», — сказал Ассельборн.

18 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравеций заявил, что ЕС превращается в централизованную доминирующую структуру и начинает диктовать свою волю странам-участницам. Политик отметил, что Евросоюз создавался, как объединение равных и свободных государств.

14 октября замглавы МИД Польши Павел Яблоньский призвал внести изменения в Договор о Евросоюзе. Польские власти обратили внимание на то, что институты Брюсселя все чаще стараются присвоить себе полномочия, которые не отражены в высшем нормативном акте ЕС.