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В Люксембурге заявили об угрозе гибели Евросоюза

Lenta.ru
16 минут назад

Европейскому союзу (ЕС) угрожает гибель, если его участники перестанут соблюдать принцип верховенства права. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн на заседании Совета ЕС по внутренним делам. Его слова передает ТАСС.

В Люксембурге заявили об угрозе гибели Евросоюза
Фото: EPAEPA

Дипломат вспомнил ситуацию с Конституционным судом (КС) Польши, который 7 октября признал примат национальной конституции над законодательством Брюсселя.

«Евросоюз погибнет от такого развития событий. Европа была построена на основе демократии, свободы, уважения и верховенства закона», — сказал Ассельборн.

18 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравеций заявил, что ЕС превращается в централизованную доминирующую структуру и начинает диктовать свою волю странам-участницам. Политик отметил, что Евросоюз создавался, как объединение равных и свободных государств.

14 октября замглавы МИД Польши Павел Яблоньский призвал внести изменения в Договор о Евросоюзе. Польские власти обратили внимание на то, что институты Брюсселя все чаще стараются присвоить себе полномочия, которые не отражены в высшем нормативном акте ЕС.

7 октября польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским. Судьи поставили конституцию Польши выше любых других правовых норм.

В мире,Павел Яблоньский,Жан Ассельборн,Совет Европы,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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