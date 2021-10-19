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В Австралии запустят свою "Игру в кальмара" с денежным призом

Газета.Ru
54 минуты назад

Австралийская компания объявила, что организует свою версию испытаний по мотивам сериала "Игра в кальмара", пишет издание LADBible. Будущим участникам предлагается почувствовать себя героями "королевской битвы" и выиграть денежный приз, не боясь за свою жизнь.

В Австралии запустят свою "Игру в кальмара" с денежным призом
Фото: NetflixNetflix

Старт состязания запланирован на февраль 2022 года. Всего, по замыслу организаторов, будет отобрано 2000 участников, которые будут соревноваться между собой.

После каждого раунда проигравшие выбывают из проекта - таким образом до финала дойдет только один счастливчик, который получит денежный приз, размер которого пока держится в секрете. Но, по словам компании, речь идет о довольно крупной сумме. Более того, победителя обещают привезти обратно домой на шикарном лимузине.

Ранее в Екатеринбурге сняли свою версию "Игры в кальмара". Учащиеся одной из школ горда собрались на спортплощадке, одетые в белые и красные костюмы. Увидев происходящее, кто-то из местных жителей вызвал наряд ОМОН, однако прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не стали никого задерживать.

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