В Австралии запустят свою "Игру в кальмара" с денежным призом

Австралийская компания объявила, что организует свою версию испытаний по мотивам сериала "Игра в кальмара", пишет издание LADBible. Будущим участникам предлагается почувствовать себя героями "королевской битвы" и выиграть денежный приз, не боясь за свою жизнь.

Фото: Netflix Netflix

Старт состязания запланирован на февраль 2022 года. Всего, по замыслу организаторов, будет отобрано 2000 участников, которые будут соревноваться между собой.

После каждого раунда проигравшие выбывают из проекта - таким образом до финала дойдет только один счастливчик, который получит денежный приз, размер которого пока держится в секрете. Но, по словам компании, речь идет о довольно крупной сумме. Более того, победителя обещают привезти обратно домой на шикарном лимузине.