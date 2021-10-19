Экс-президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев попросил прощения у народа во время съемок документального фильма "Штрихи к портрету. Откровения", отрывок которого опубликовал в Twitter пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай .

"Я сейчас скажу одну вещь, которую я никогда не говорил. Для тебя это будет сенсацией. Пусть меня простят. Мне трудно. Бесстрашных людей нет", — сказал Назарбаев.

Фильм снят в рамках документального проекта, реализованного при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева, выйдет в эфир 21 октября. В предыдущих частях фильма Назарбаев, в частности, поделился деталями разговора с будущим главой республики Касым-Жомартом Токаевым перед объявлением о сложении президентских полномочий, рассказал, что во время распада СССР ему предлагали создать союз туркестанских государств, а также ответил на личные вопросы о семье, любимых книгах и своей диете.