В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
USD 71.17EUR 82.46BRENT 84.95
Войти в почту

Чешская полиция проверит обстоятельства госпитализации Земана

News.ru
25 минут назад

Правоохранительные органы Чехии начали расследование в отношении руководства президентской администрации в связи с возможными нарушениями в информировании общественности о состоянии здоровья президента республики Милоша Земана. Об этом говорится в Twitter чешской полиции. Глава государства был госпитализирован из-за печёночной энцефалопатии.

Чешская полиция проверит обстоятельства госпитализации Земана
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что полицейские проверят возможные противозаконные действия, в которых можно усмотреть признаки уголовных преступлений против республики. Дополнительная информация о ходе расследования не представлена.

Ранее сообщалось, что Земан страдает печёночной энцефалопатией. Отмечалось, что болезнь может проявляться в том, что человек оказывается дезориентирован, у него наблюдается бессвязная речь. Источники в правительстве подчёркивали, что Земан может общаться, но делает это с большим трудом.

Представители руководства сената Чехии планируют начать консультации с лидерами прошедших в палату депутатов политических партий о возможности снятия президентских полномочий с Земана из-за его состояния здоровья.

В мире,Милош Земан,Администрация Президента РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители