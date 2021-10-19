В претензиях Эрдогана к итогам Второй мировой увидели опасность для России

«Сегодня Эрдоган возрождает новую Оттоманскую Порту на территории постсоветских республик. Завтра это произойдет и в тюркских регионах России», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее президент Турции заявил, что судьба мира не должна быть оставлена на милость «горстке стран» – победителей во Второй мировой войне.

Фото: Reuters Reuters

«Эрдоган претендует на большую власть, чем у него есть. Он ставит под сомнение статус-кво и Запада, и Востока, и вообще всех, кто ему под руку попадается», – считает президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Видео дня

«При этом на территории США, Франции и Британии он не так активен, как на постсоветском пространстве или в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, – рассказал Сатановский. – Насколько я понимаю, он вполне успешен в своих проектах, а если где-то не очень успешен – он отряхивается и идет дальше».

Антагонизм Эрдогана к послевоенному мироустройству может свидетельствовать о его желании не столько пересмотреть итоги, сколько забыть их. «Однако не очень-то важно, какие слова для этого использует турецкий лидер. Это как в той пословице: что совой о пень, что пнем о сову, а все сове больно. Я вижу, что Эрдоган возрождает новую Оттоманскую Порту, в том числе на территории постсоветских республик. А завтра это произойдет и на территории тюркских регионов России», – допустил Сатановский.

«Конечно, в этом Эрдоган успешен. Очень успешен. Почитайте Шушинскую декларацию, посмотрите на подготовку к саммиту глав государств Тюркского совета. Вместо России в качестве метрополии для наших бывших братских республик возникает Турция. Отсюда у Эрдогана агрессивная и активная поддержка тюркского национализма с выживанием отовсюду русского языка и исторической памяти. Кстати, с такой же проблемой столкнулся Тегеран в регионах проживания иранских азербайджанцев. Это же касается уйгуров в Китае», – добавил востоковед.

«Поэтому все действия Эрдогана преследуют лишь одну цель – это контроль над территориями, ресурсами и торговыми путями.

Не знаю, хочет ли Эрдоган, чтобы все остальные с ним просто считались, или же он хочет денег заработать через свое окружение, но в данном случае его цель видна невооруженным глазом», – заключил Сатановский.

Накануне турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что «судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победителей во Второй мировой войне». По его мнению, мир серьезно изменился, в связи с чем нужно «прислушиваться к требованиям перемен», тогда как игнорирование этой тенденции «означает настойчиво пытаться сохранить» послевоенный статус-кво.

После войны для укрепления международного мира была создана Организация Объединенных Наций, в том числе Совет безопасности ООН, в который вошли страны-победительницы: США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, как преемница СССР. Ранее Эрдоган призывал реформировать Совбез, включив туда новые государства.

Организация Объединенных Наций (ООН) – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами. ООН была создана после Второй мировой войны странами-победителями.