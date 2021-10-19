Обзор иноСМИ: Зеркальный ответ России и проигрыш США в Сирии

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Фото: US army flickr US army flickr

Зеркальный ответ России: НАТО и Москва поспорили из-за учений

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Военные НАТО во главе с армией США провели в странах Балтии учения «Защитник Европы», в которых было задействовано 28 тысяч солдат. Как отмечает шведский портал SVT, учения были невелики в сравнении с российскими маневрами «Запад-2021», а наблюдателей из РФ на них не позвали.

Россия не приглашала оборонных атташе НАТО на учения «Запад», прошедшие ранее этой осенью. Как заявили в Кремле, это - зеркальный ответ НАТО, не пригласившему представителей РФ наблюдать за «Защитником Европы». В альянсе SVT заявили, что Москве «вновь не удалось» заблаговременно проинформировать НАТО о предстоящих крупных учениях.

В России пообещали выручить замерзающую Британию

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва может «выручить» Лондон в ситуации с ростом цен на энергоносители за счет увеличения поставок газа. Об этом сообщает Daily Mail.

Келин подчеркнул, что Россия придет на помощь британцам в случае необходимости. Дипломат отметил, что РФ уже увеличила поставки газа, чтобы поддержать Европу на фоне скачка цен. По его словам, страна могла бы сделать больше, если бы заработал трубопровод «Северный поток-2». Британские пользователи в комментариях к статье Daily Mail предложили «возложить вину за газовый кризис на США», которые «испробовали все, включая санкции, чтобы помешать дешевому российскому газу попасть в ЕС».

«Признайте: США уже проиграли в Сирии»

Политолог из Университета Южной Каролины Али Демирдас считает, что США «уже проиграли в Сирии»: по его мнению, в Сирии, как и в Ираке с Афганистаном, несмотря на траты миллиардов долларов, Вашингтон «упорно не замечает тщетности своих усилий по государственному строительству». Об этом он заявил в своем материале для The National Interest.

Политолог подчеркнул, что этнические и религиозные реалии на местах, а также присутствие в регионе других крупных игроков - России, Турции и Ирана - препятствуют усилиям по созданию дружественного Америке курдского государства. По мнению Демирдаса, вместо того, чтобы продолжать тщетные попытки, для США было бы лучше окончательно уйти из Сирии и сократить свои потери. Политолог отметил, что Штаты потратили слишком много сил на гонку за «призраком терроризма», и это позволило Китаю стать серьезным противником глобальной гегемонии Вашингтона.

Как амбициозный план России может изменить мир

Автор хорватского издания Advance Антун Роша считает, что «амбициозный план России» - Северный морской путь - может изменить глобальную логистику. Роша назвал его «неотъемлемой частью» длинного пути, соединяющего Европу и Азию.

По мнению автора, Северный морской путь может стать одним из самых популярных логистических маршрутов, так как на 13 дней сокращает морское расстояние между Европой и Азией (по сравнению с классическим маршрутом через Суэцкий канал). Роша отметил, что глобальное потепление и таяние льдов делают Северный морской путь более доступным, кроме того, сейчас строятся грузовые корабли, способные преодолеть его без помощи ледоколов. В РФ рассчитывают, что круглогодичная навигация по этому маршруту станет возможна уже в 2022-2023 годах.

ЕС поможет Польше сохранить лицо

Страны Западной Европы хотят сохранить Польшу в ЕС, но не могут допустить нарушения верховенства европейского права. По данным автора Rzeczpospolita Енджея Белецкого, руководство Евросоюза хочет не наказать Польшу, а найти с ней компромисс.