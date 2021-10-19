Бывшие воины-афганцы проводят митинг у офиса Зеленского

Бывшие воины-афганцы проводят митинг у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, добиваясь личной встречи с ним и требуя социальных льгот и гарантий. Об этом во вторник сообщило издание Vesti.ua.

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"В Киеве проходит акция Украинского союза ветеранов Афганистана у стен офиса президента. Присутствующие выдвинули несколько требований к властям, среди которых личная встреча с президентом Украины", - отметило издание.

По его данным, участники митинга требуют пересмотра в Верховной раде некоторых законопроектов, которые "сужают социальную защиту ветеранов войны и военной службы, унижают их честь и достоинство", а также введения государственного медицинского страхования ветеранов войны, стопроцентной медпомощи им и обеспечения жильем. Участники акции настаивают на освобождении от занимаемых должностей руководителей Минсоцполитики, Минздрава, Минкультуры и Министерства по делам ветеранов Украины.

Митинг проходит мирно. Здание офиса главы государства охраняют усиленные подразделения силовых структур.