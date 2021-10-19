Лукашенко попросил не издеваться над белорусами из-за коронавируса

Коронавирус со своими мутациями и новыми штаммами остается реальной угрозой для всех стран, несмотря на уже созданные вакцины и другие меры по борьбе с пандемией. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по эпидемиологической ситуации, передает БЕЛТА.

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По его словам, власти республики должны делать все возможное для снижения темпов заболеваемости вирусом. При этом глава государства раскритиковал идею о принудительной вакцинации и штрафах за отсутствие масок, а также анонсированные рейды милиции.

«Вы зачем издеваетесь над людьми?», — сказал Лукашенко и попросил «не напрягать» белорусов.

Однако затем он напомнил, что вакцинироваться все-таки нужно, иначе переговоры с президентом России Владимиром Путиным о поставках в Белоруссию вакцины «Спутник V» можно считать бессмысленными.

Ранее в Белоруссии ввели ряд карантинных ограничений на фоне увеличения числа заболеваний COVID-19. В частности, с 9 октября ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах стало обязательным. В случае нарушения административных постановлений граждане должны будут заплатить штраф. С 13 октября в метро Минска стали проводиться внезапные санитарные рейды.

12 октября в стране за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом — 2038 человек. Всего с начала пандемии в стране было выявлено более 561 тысячи инфицированных коронавирусом. Скончались 4319 зараженных.