Глава Пентагона прилетел на Украину

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в соцсетях о том, что прибыл с визитом в столицу Украины Киев .

«Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины и выразить нашу приверженность наращиванию потенциала Украины по сдерживанию дальнейшей российской агрессии», - написал он.

Ранее российский писатель и публицист Армен Гаспарян предположил, что в случае реальной войны Соединённые Штаты не будут спешить на деле подтверждать свою поддержку Украины, о которой так много говорят.