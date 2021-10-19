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Глава Пентагона прилетел на Украину

Свободная пресса
11 минут назад

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в соцсетях о том, что прибыл с визитом в столицу Украины Киев.

Глава Пентагона прилетел на Украину
Фото: ReutersReuters

«Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины и выразить нашу приверженность наращиванию потенциала Украины по сдерживанию дальнейшей российской агрессии», - написал он.

Ранее российский писатель и публицист Армен Гаспарян предположил, что в случае реальной войны Соединённые Штаты не будут спешить на деле подтверждать свою поддержку Украины, о которой так много говорят.

В мире,Армия,Ллойд Остин,Армен Гаспарян,Пентагон,
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