В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
USD 71.17EUR 82.46BRENT 84.75
Войти в почту

Норвежец пожаловался на притеснения из-за русской фамилии

Анна Безрукова
57 минут назад

В Норвегия людей отвергают из-за фамилии, сообщил выходец из пригорода Осло Терье Степашко. Члены его семьи столкнулась с тем, что их приглашают на собеседования, только если в резюме приводится другая фамилия.

Норвежец пожаловался на притеснения из-за русской фамилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моего сына несколько скучно приглашать в отдел кадров, потому что менеджеру отдела нужно проверить, имеется ли у него разрешение на работу. Смотрится как недостаток, когда вы подали заявку на примерно полсотни мест на неполный рабочий день, но вас вызывают для дополнительного собеседования, как только вы отправляете заявку с фамилией матери», — отметил Терье Степашко в комментарии для NRK.

Мужчина отметил, что из-за русской фамилии службы часто звонят ему с вопросом, насколько он интегрировался в сообщество.

«Не имеет смысла делить людей по именам, но ситуация вряд ли исправится, если не бороться с установками», — заявил Степашко.

Норвежец считает, что его детям потребуется сменить фамилию, потому что с ней «некомфортно» жить, цитирует телеканал 360 автора публикации.

Сам Степашко появился на свет и вырос в пригороде Осло Манглеруде. Его отец из Осло, а мать — из Вадсе. Фамилия досталась его роду в конце 19 века от прадеда.

Ранее сообщалось, что украинская певица Ани Лорак подверглась травле от соотечественников, вследствие чего начала выступать в России. Об этом артистка рассказала в беседе с украинским телеканалом «1+1».

Она уточнила, что семь лет назад украинская сцена стала для нее «тесной». Тогда агрессивные нападки соотечественников расценивались как политический заказ. Лорак также добавила, что не намерена отказываться от выступлений в России и напомнила об отсутствии защиты со стороны властей Украины от угроз недоброжелателей.

В мире,Телеканал "360° Подмосковье",
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители