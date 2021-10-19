Норвежец пожаловался на притеснения из-за русской фамилии

В Норвегия людей отвергают из-за фамилии, сообщил выходец из пригорода Осло Терье Степашко. Члены его семьи столкнулась с тем, что их приглашают на собеседования, только если в резюме приводится другая фамилия.

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«Моего сына несколько скучно приглашать в отдел кадров, потому что менеджеру отдела нужно проверить, имеется ли у него разрешение на работу. Смотрится как недостаток, когда вы подали заявку на примерно полсотни мест на неполный рабочий день, но вас вызывают для дополнительного собеседования, как только вы отправляете заявку с фамилией матери», — отметил Терье Степашко в комментарии для NRK.

Мужчина отметил, что из-за русской фамилии службы часто звонят ему с вопросом, насколько он интегрировался в сообщество.

«Не имеет смысла делить людей по именам, но ситуация вряд ли исправится, если не бороться с установками», — заявил Степашко.

Норвежец считает, что его детям потребуется сменить фамилию, потому что с ней «некомфортно» жить, цитирует телеканал 360 автора публикации.

Сам Степашко появился на свет и вырос в пригороде Осло Манглеруде. Его отец из Осло, а мать — из Вадсе. Фамилия досталась его роду в конце 19 века от прадеда.

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