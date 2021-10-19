Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РБК.

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По его словам, встреча может пройти «в любом формате». Также украинский лидер рассказал о шансах провести встречу «нормандской четверки». По словам Зеленского, к такой встрече Киев готов.

«На сегодня Германия, Франция и Украина — это точно — заинтересованы во встрече в «нормандском формате», — сказал президент.

Украинские власти жду конкретных шагов по этому вопросу от Москвы.

«Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России», — сообщил Зеленский.

Как напомнил глава государства, он обсуждал тему возможного присоединения США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе с главой Белого дома Джо Байденом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что особых перспектив для встречи лидеров России и Украины не просматривается из-за действий Киева. По его словам, с украинским президентом Владимиром Зеленским очень сложно говорить.