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В Польше обвинили Россию в ведении гибридной войны

Елена Прошина
20 минут назад

Россия ведет многоступенчатую гибридную войну против Польши, сообщает Gazeta Polska со ссылкой на главу правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

В Польше обвинили Россию в ведении гибридной войны
Фото: ReutersReuters

По его словам, речь идет о войне одновременно в двух направлениях: возле польско-белорусской границы и в самой Варшаве. Как считает политик, создание этих двух фронтов позволили главам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко усилить эскалацию и атаки.

Также глава правящей партии обвинил Лукашенко в развязывании миграционного кризиса на границе Польши. На фоне всего этого, как считает Качиньский, российские и белорусские власти занимаются поддержкой польской оппозиции, которая встала на защиту белорусских мигрантов.

«Но что бы они ни делали, что бы они ни делали, наша решимость не изменится. Границы Республики Польша священны», — отметил Качиньский.

Напомним, Власти Польши приняли решение о строительстве забора на границе с Белоруссией в рамках противодействия нелегальной миграции. Забор будет построен на длительное время и его будет «действительно сложно преодолеть». Политик отметил, что для это уже заложен бюджет и создан проект.

В мире,Ярослав Качиньский,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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