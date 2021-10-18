Евросоюз исключит Украину из списка COVID-безопасных стран

Украину исключат из рекомендованного ЕС списка COVID-безопасных для путешествий третьих стран в течение этой неделе.
Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом) Рикард Йозвяк.
«Позднее на этой неделе Украина будет исключена из рекомендованного ЕС списка COVID-безопасных для путешествий третьих стран. Страну добавили в него в середине июля, но всплеск недавних случаев заболевания COVID-19 означает, что страна больше не сможет оставаться в перечне», — написал Йозвяк.
Согласно статистике заболеваний коронавирусной инфекцией университета Джонса Хопкинса на территории Украины с момента начала пандемии зафиксировали 2 767 743 случаев заражения. Из них 64 797 пациентов скончалось. Самое большое количество заболевших COVID-19 на Украине в октябре зафиксировали 14 октября — 19 691 случай заражения.