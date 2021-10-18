Евросоюз исключит Украину из списка COVID-безопасных стран

«Позднее на этой неделе Украина будет исключена из рекомендованного ЕС списка COVID-безопасных для путешествий третьих стран. Страну добавили в него в середине июля, но всплеск недавних случаев заболевания COVID-19 означает, что страна больше не сможет оставаться в перечне», — написал Йозвяк.