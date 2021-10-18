В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+19° в 
USD 71.17EUR 82.46BRENT 84.09
Войти в почту

В Белоруссии предложили лишать гражданства из-за работы за рубежом

Lenta.ruиещё 1
21 минуту назад

Белорусов, которые уехали за границу и нашли там работу в «интересах западных стран», следует лишать гражданства для защиты общественно-политической жизни страны. С таким предложением выступил официальный представитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) при МВД Белоруссии Вячеслав Орловский, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Работающих за рубежом белорусов захотели лишить гражданства
Фото: ReutersReuters

По словам спикера, в республике уже существует закон, позволяющий лишать гражданства виновных в «причинении тяжкого вреда интересам Белоруссии». Он подчеркнул, что эта норма применяется только к тем, кто получил паспорт в зрелом возрасте, а не при рождении, и предложил распространить ее на все категории граждан без исключения.

«Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами», — сказал Орловский.

Он заверил, что покинувшие страну из-за политических преследований фактически «отвернулись от страны», и власти должны ответить на это аналогичным образом.

«В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства», — добавил представитель ведомства.

Ранее Орловский анонсировал признание в стране экстремистскими большого количества Telegram-каналов. Речь идет о как минимум 327 таких ресурсах. Все они находятся «в разработке» у белорусских силовиков.

В мире,МВД,ИА Sputnik,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители