Саакашвили могут госпитализировать

«Консилиум врачей, группа из шести человек, которая была создана по указу главы минздрава на основании просьбы личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, посетит Саакашвили во вторник. Он придерживается голодовки уже 18-й день. Не исключено, что третьего президента Грузии перевезут в клинику «Вивамед» в Тбилиси, если его состояние будет оценено как критическое», – сообщила телекомпания, передает РИА «Новости».