Сенат (верхняя палата) парламента Чехии должен инициировать процедуру снятия президентских полномочий с Милоша Земана. Об этом в понедельник заявил спикер Сената Милош Выстрчил.

По его словам, есть лишь небольшая вероятность того, что Земан сможет вернуться к работе в ближайшие недели.

"Нет другого выбора, кроме того, когда и как мы задействуем статью 66 конституции", - приводит его слова газета "Млада фронта Днес".

66-я статья Конституции Чехии предусматривает возможность отстранения главы государства от занимаемой должности в случае одобрения большинством голосов Палаты депутатов и Сената. По данным Mladá fronta Dnes, представители руководства Сената 19 октября встретятся с председателями парламентских партий, чтобы обсудить процесс передачи полномочий президента.

77-летний Земан 10 октября был помещен в отделение интенсивной терапии Центрального военного госпиталя Праги. В нем он проходил плановую госпитализацию в течение восьми дней в сентябре. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета.