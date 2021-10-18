В Великобритании призвали прекратить нападки на Россию

Великобритания прибегла к «ярости желтой прессы», чтобы обвинить Россию в газовом кризисе. Однако такие нападки являются нелогичными и необоснованными, заявила на страницах онлайн-издания Spiked британская журналиста Мэри Дежевски.

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Она обратила внимание на то, что западные страны, с одной стороны, ведут борьбу против российского газопровода «Северный поток — 2» и обвиняют Москву в «энергетическом империализме», а с другой, «умоляют» ее поставлять больше газа в Европу.

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При этом в отличие от Вашингтона, который выбрал дипломатический путь, Лондон предпочитает действовать через разгромные статьи в прессе.

«Конечно, на пике двойного кризиса в Британии, когда заправки остались без топлива, а небольшие газовые компании ежедневно банкротятся, очень удобно найти проверенного временем козла отпущения в лице России. И неважно, что Россия не имеет абсолютно никакого отношения к дефициту топлива», - подчеркнула журналистка.

Она призвала США и Великобританию поучиться у Германии отношениям с Россией и назвала реакцию Москвы на развернутую против нее травлю «необычайно сдержанной».

«Если [западным политикам] нужен российский газ (а большинству он очень нужен), они должны начать относиться к России как к взрослому торговому партнеру. И тогда может случиться чудо: они увидят, как цены начинают снижаться», - уверена автор статьи.

Ранее в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин обратил внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Если решения, влияющие на энергорынок, будут принимать неподготовленные люди, то скоро голландцам придется передвигаться на коньках, чтобы согреться, пошутил российский президент.