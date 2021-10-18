Водитель в Румынии решил перевезти водопроводные трубы в кабриолете и попал на видео

В румынском городе Крайова водитель решил транспортировать длинные водопроводные трубы прямо в салоне кабриолета. Автомобилиста сняли на видео из другой машины, на ролик обратил внимание Motor1.

Несмотря на дождь, водитель опустил металлическую крышу Renault Megane CC, чтобы освободить место под негабаритный груз. Судя по видео, ему удалось должным образом закрепить трубы, поскольку они не двигались во время езды по неровным дорогам. Такой способ перевозки опасен — трубы могли выпасть из автомобиля во время резкого маневра, из-за чего другие участники движения рисковали попасть в ДТП. Также водитель Renault не использовал указатели поворота.