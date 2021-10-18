В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.17EUR 82.46BRENT 85.70
Войти в почту

«Будет эффективным лоббистом»: политолог о новом назначении Додона

Роман Кирьянов
52 минуты назад

Бывший президент Молдавии Игорь Додон после ухода из парламента и назначения на должность главы Молдавско-российского делового союза сможет стать эффективным посредником в торговых отношениях двух стран. Таким мнением с "Рамблером" поделился генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Будет эффективным лоббистом»: политолог о новом назначении Додона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне кажется, что здесь появляются какие-то дополнительные возможности с учетом опыта, связей и контактов Додона. Если говорить о деловом взаимоотношении двух страх, то тут контакты достаточно отработаны, но Додон сможет эффективно лоббировать какие-то наши интересы на высоком уровне"

По мнению Кортунова, бывший президент Молдавии сможет на новом посту заняться вопросом поставками в страну российского газа, особенно остро вставший после ограничения прокачки топлива через Украину.

"Молдавские интересы в России он тоже сможет представить. Есть вопросы доступа на рынки, поставок газа, других энергоресурсов. Это будет работать в обе стороны"

Впрочем, политолог заявил, что у него нет однозначного мнения по поводу причин ухода Додона из парламента. Не исключает он и того, что отставка может стать просто почетной пенсией для политика.

"Наверное, эта должность явно не противоречит работе в парламенте, однако я допускаю какой-то конфликт интересов. Может быть, это такая форма пенсии, но тут надо смотреть конкретнее на мотивацию"

Ранее министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спына заявил, что его страна заинтересована в покупке газа у РФ по цене ниже рыночной. Поставка на октябрь проходила по стоимости 790 долл. за 1 тыс. куб. м, но желаемой для Молдавии стоимостью на зимний период является 220-280 долларов. 5 октября в стране завершились работы над газопроводом «Яссы - Унгены - Кишинев», который будет поставлять молдаванам российский газ в обход Украины.

В мире,Андрей Кортунов,Игорь Додон,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители