«Будет эффективным лоббистом»: политолог о новом назначении Додона

Бывший президент Молдавии Игорь Додон после ухода из парламента и назначения на должность главы Молдавско-российского делового союза сможет стать эффективным посредником в торговых отношениях двух стран. Таким мнением с "Рамблером" поделился генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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"Мне кажется, что здесь появляются какие-то дополнительные возможности с учетом опыта, связей и контактов Додона. Если говорить о деловом взаимоотношении двух страх, то тут контакты достаточно отработаны, но Додон сможет эффективно лоббировать какие-то наши интересы на высоком уровне"

По мнению Кортунова, бывший президент Молдавии сможет на новом посту заняться вопросом поставками в страну российского газа, особенно остро вставший после ограничения прокачки топлива через Украину.

"Молдавские интересы в России он тоже сможет представить. Есть вопросы доступа на рынки, поставок газа, других энергоресурсов. Это будет работать в обе стороны"

Впрочем, политолог заявил, что у него нет однозначного мнения по поводу причин ухода Додона из парламента. Не исключает он и того, что отставка может стать просто почетной пенсией для политика.

"Наверное, эта должность явно не противоречит работе в парламенте, однако я допускаю какой-то конфликт интересов. Может быть, это такая форма пенсии, но тут надо смотреть конкретнее на мотивацию"