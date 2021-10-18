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«Наташа, отпуск кончится»: в Раде пригрозили Поклонской тюрьмой

Елена Прошина
1 час назад

Украинский депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратил внимание Натальи Поклонской на ситуацию с венесуэльцем, которого экстрадировали из Кабо-Верде якобы за помощь в отмывании денег президента Венесуэлы. Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Facebook.

По мнению депутата, Поклонскую ждет подобная участь. Он считает, что ее экстрадируют из этой страны и посадят. По словам Гончаренко, Поклонская виновна в «государственной измене», а также в помощи «российской пропаганде», которая «серьезнее отмывания денег».

Поклонская рассказала, когда приедет в Кабо-Верде

«Наташа, твой отпуск скоро кончится, будешь послом в Лукьяновском СИЗО. Всех ждет правосудие, махинаторов и предателей - особенно. Пора домой», - сказано в посте депутата.

Ранее 13 октября Владимир Путин назначил экс-прокурора Крыма, бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Республику Кабо-Верде.

По словам самой Поклонской, она прибудет в республику в течение месяца.

«В течение месяца с момента опубликования указа президента о моем назначении я должна прибыть в страну пребывания. Поэтому в настоящее время я занята сбором и переездом», - сказала политик.

Ранее из Кабо-Верде экстрадировали по требованию американской стороны венесуэльского спецпосланника Алекса Сааба, обвиненного в отмывании денег президента Венесуэлы Николаса Мадуры.

15 октября экс-прокурор Крыма ответила на заявления Киева о ее будущей экстрадиции из страны пребывания.

«Украина как субъект международных отношений имеет не только права, но и несет обязанности, среди которых обязанность уважать другие страны и действовать в рамках закона. В соответствии с положениями Венской конвенции народы всех стран с древних времен признают статус дипломатических агентов», — подчеркнула Поклонская.

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