Украинский депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратил внимание Натальи Поклонской на ситуацию с венесуэльцем, которого экстрадировали из Кабо-Верде якобы за помощь в отмывании денег президента Венесуэлы. Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Facebook.
По мнению депутата, Поклонскую ждет подобная участь. Он считает, что ее экстрадируют из этой страны и посадят. По словам Гончаренко, Поклонская виновна в «государственной измене», а также в помощи «российской пропаганде», которая «серьезнее отмывания денег».
«Наташа, твой отпуск скоро кончится, будешь послом в Лукьяновском СИЗО. Всех ждет правосудие, махинаторов и предателей - особенно. Пора домой», - сказано в посте депутата.
Ранее 13 октября Владимир Путин назначил экс-прокурора Крыма, бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Республику Кабо-Верде.
По словам самой Поклонской, она прибудет в республику в течение месяца.
«В течение месяца с момента опубликования указа президента о моем назначении я должна прибыть в страну пребывания. Поэтому в настоящее время я занята сбором и переездом», - сказала политик.
Ранее из Кабо-Верде экстрадировали по требованию американской стороны венесуэльского спецпосланника Алекса Сааба, обвиненного в отмывании денег президента Венесуэлы Николаса Мадуры.
15 октября экс-прокурор Крыма ответила на заявления Киева о ее будущей экстрадиции из страны пребывания.
«Украина как субъект международных отношений имеет не только права, но и несет обязанности, среди которых обязанность уважать другие страны и действовать в рамках закона. В соответствии с положениями Венской конвенции народы всех стран с древних времен признают статус дипломатических агентов», — подчеркнула Поклонская.