Обзор иноСМИ: новое вторжение Турции и комментарий Зеленского об офшорах

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Зеленский ответил на расследование об офшорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не занимался отмыванием денег, и сравнил «досье Пандоры» с информацией о якобы принадлежащих ему офшорах с «кино на каналах Порошенко». Об этом сообщает «Гордон».

Зеленский заявил, что сюжет нового расследования «не очень»: «Говорю как профессионал, ничего нового, это для меня было как дежавю, в 2019 году то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко». По словам Зеленского, во времена президенства Виктора Януковича «все структурировали свой бизнес, особенно связанный с телевидением»: президент заявил, что это было возможностью избежать влияния политики. Зеленский отметил, что на его «Квартал 95» пытались давить и «поэтому для таких вещей использовали о структурирование бизнеса».

Готовится ли Турция к новому вторжению в Сирию

Хорватский портал Advance считает, что Сирия «определенно переживает фазу нормализации». Контакты Дамаска со странами региона становятся все более частыми, ведутся переговоры о новом экономическом сотрудничестве, а экстремисты потерпели поражение почти во всей Сирии, за исключением Идлиба, «где они находятся под активной защитой турецких вооруженных сил».

После убийства двух турецких силовиков в Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о закончившемся у него терпении. В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «США и Россия не сдержали обещаний», так как курдские Отряды национальной самообороны (в Турции их считают террористической организацией) не ушли с турецко-сирийской границы. По версии Advance, Турция с легкостью может создать повод для новой военной операции в Сирии, «и, похоже, именно к этому она сейчас и готовится».

«Повторение Крыма»: зачем Китаю Тайвань

Автор The Telegraph София Ян считает, что Пекин нацелился на Тайвань, долгие годы находившийся в двусмысленном положении, ради укрепления националистических настроений среди китайцев. По мнению Ян, ситуация может поставить мир «на грань хаоса» и «рискует повторить 2014 год», когда Крым присоединился к России.

Автор считает, что лидер Китая Си Цзиньпин, подобно президенту РФ Владимиру Путину, сделал ставку на «дерзкие выходки», укрепляющие националистические настроения. По мнению Ян, Тайвань нужен Си Цзиньпину, чтобы удержать бразды правления еще на пять лет - «и, вероятно, даже дольше». Китайская экономика находится под давлением переходного периода роста, демографических проблем и нежданного вызова, брошенного коронавирусом. Ян отметила, что действия Китая против Тайваня будет трудно назвать незаконными, так как границы острова сомнительны с политико-правовой точки зрения, кроме того, Тайвань не входит в ООН и не имеет широкой сети дипломатических отношений.

«Прекратите тыкать палкой в русского медведя»: противостояние в Японском море

Россия подняла истребитель МиГ-31 в воздух для сопровождения американского бомбардировщика B-1B над Японским морем. Как отмечает британский таблоид Daily Express, российские военные приняли такое решение, несмотря на то, что B-1B «ничего не нарушил».

В Минобороны заявил, что истребитель был использован, чтобы «идентифицировать воздушную цель и предотвратить нарушение ею государственной границы России». Express заявил, что противостояние в Японском море усилилось всего через несколько дней после «попытки американского эсминца вторгнуться в российские территориальные воды». «Перестаньте тыкать в русского медведя. Вы об этом пожалеете, вы играете жизнями людей», - написал в комментариях к материалу Highlander77.

The Financial Times: испытания китайской ракеты удивили разведку США

The Financial Times сообщила со ссылкой на источники, знакомые с американскими разведданными, что Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, «и это стало неожиданностью для разведки США».