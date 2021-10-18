Азербайджан пресек нарушение морской границы

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о пресечении попытки нарушить морскую границу, передает «Sputnik Азербайджан».

Фото: State Border Service of Azerbaijan Republic State Border Service of Azerbaijan Republic

По данным ГПС, вечером 16 октября три плавательных средства без опознавательных знаков проникли в территориальные воды страны с юга и двигались на север. На перехват были направлены пограничные катера.

После предупредительного огня береговой охраны нарушители покинули территориальные воды Азербайджана, скинув что-то за борт. Выброшенный груз был извлечен из воды, в нем оказались почти 23 тысячи сигаретных пачек.