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Азербайджан пресек нарушение морской границы

Lenta.ru
41 минуту назад

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о пресечении попытки нарушить морскую границу, передает «Sputnik Азербайджан».

Азербайджан пресек нарушение морской границы
Фото: State Border Service of Azerbaijan RepublicState Border Service of Azerbaijan Republic

По данным ГПС, вечером 16 октября три плавательных средства без опознавательных знаков проникли в территориальные воды страны с юга и двигались на север. На перехват были направлены пограничные катера.

После предупредительного огня береговой охраны нарушители покинули территориальные воды Азербайджана, скинув что-то за борт. Выброшенный груз был извлечен из воды, в нем оказались почти 23 тысячи сигаретных пачек.

Ранее сообщалось, что в сентябре Береговая охрана Финляндии возбудила семь уголовных дел о попытках мигрантов с Ближнего Востока проникнуть в страну из Белоруссии. По данным ведомства, некоторые нелегалы прибывают на паромах из Эстонии, их прячут в багажниках машин.

В мире,ИА Sputnik,
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