В Японии призвали ускорить заключение мира с Россией

Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что проблему мирного договора с Россией нельзя откладывать, оставляя ее для будущих поколений, а потому необходимо решить проблему принадлежности Курил, сообщает РИА Новости.

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Мацуно подчеркнул, что Совместная советско-японская декларация от 19 октября 1956 года восстановила дипломатический контакт между двумя странами и подготовила стартовую позицию для дальнейшего выстраивания взаимоотношений и проведения переговоров о заключении мирного договора. По словам главы японского правительства, в годовщину подписания документа необходимо снова обозначить важность решения проблемы территориального спора.

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"Правительство считает, что вопрос мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, необходимо решить проблему принадлежности четырех северных островов (Курильских островов. — Прим. ред.) и заключить мирный договор. Правительство будет и впредь работать над этим на основе достигнутых двусторонних соглашений, включая и договоренности, достигнутые в Сингапуре в 2018 году", — отметил Мацуно.

Взаимоотношения Москвы и Токио находятся в напряженном состоянии с момента окончания Второй мировой войны. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва соглашалась рассмотреть вероятность передачи соседней стране Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, судьба Кунашира и Итурупа тогда не озвучивалась. В СССР предполагали, что Совместная декларация завершит спор, однако в Япония считали документ лишь частью решения проблемы, не прекращая претендовать на все острова.

Последующие переговоры ситуации не изменили, мирный договор все еще не подписан. Кроме того, противодействие оказывали США, которые пригрозили, что в случае, если Токио согласится на присоединение только двух островов, это повлияет на процесс возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы заключается в том, что острова стали частью территорий СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними обсуждению не подлежит.