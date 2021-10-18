Британский историк указал на сходство Путина с династией Романовых

Президент России Владимир Путин напоминает в ряде аспектов императоров Николая I и Александра III. Об этом заявил польскому изданию Polska Times британский историк Саймон Себаг-Монтефиоре.

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Отвечая на вопрос журналиста, историк подчеркнул, что не видит особого сходства между Владимиром Путиным и генсеком СССР Иосифом Сталиным.

«На мой взгляд, во многих аспектах Путин больше напоминает поздних представителей династии Романовых, Николая I и Александра III. Путин никогда не делал элементом своего метода правления массовые убийства», - подчеркнул он.

При этом Саймон Себаг-Монтефиоре назвал президента России искусным политиком, способным долгое время оставаться у власти.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail, комментируя фотографии с отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в тайге, сравнили российского лидера с его американским коллегой.