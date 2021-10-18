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Генсек ООН назвал причину появления новых штаммов COVID-19

Газета.Ruиещё 2
19 минут назад

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приводит к развитию новых штаммов и продолжению экономического спада. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Генсек ООН назвал причину появления новых штаммов COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Неравенство [в распределении] вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на еще большие жертвы и продолжая экономический спад", — заявил Гутерриш.

По его словам, "без скоординированного, равного подхода устойчивого сокращения числа случаев инфицирования не будет ни в одной стране".

Ранее Гутерриш призвал своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в тех странах, где его применение одобрено медицинским регулятором. Глава организации отметил, что многие работники ООН уже привились "Спутником V", в том числе в России. Гутерриш также подчеркнул, что в ООН хотели бы иметь возможность самим использовать ею, но пока они ждут ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения. Он также попросил всех сотрудников организации привиться "Спутником V", там, где это одобрено.

В мире,Антониу Гутерриш,ВОЗ,ООН,
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