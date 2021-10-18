Генсек ООН назвал причину появления новых штаммов COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приводит к развитию новых штаммов и продолжению экономического спада. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Гутерриш призвал своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса российским препаратом "Спутник V" в тех странах, где его применение одобрено медицинским регулятором. Глава организации отметил, что многие работники ООН уже привились "Спутником V", в том числе в России. Гутерриш также подчеркнул, что в ООН хотели бы иметь возможность самим использовать ею, но пока они ждут ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения. Он также попросил всех сотрудников организации привиться "Спутником V", там, где это одобрено.