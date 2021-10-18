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Внешнеполитическая служба ЕС поддержала новые санкции против Белоруссии

ТАССиещё 2
34 минуты назад

Европейская служба внешних действий выступает в поддержку введения шестого блока санкций ЕС против Белоруссии. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембург.

ЕС введет новые санкции против Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нам, безусловно, нужны дополнительные меры. Но давайте посмотрим, что решат страны Евросоюза", - заявил он, отвечая на вопрос нужны ли новые рестриктивные меры против Белоруссии и авиакомпании "Белавиа", которая, по мнению Брюсселя, доставляет мигрантов в Белоруссию, для их последующей отправки в Литву и Польшу.

Ранее министры иностранных дел Латвии и Ирландии подтвердили, что главы МИД ЕС в числе прочих вопросов будут обсуждать шестой блок санкций против Белоруссии, которые могут включать не только ограничительные меры против конкретных лиц, но и введения ограничений для Белоруссии на лизинг самолетов в ЕС.

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