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В Раде раскрыли план Зеленского по обмену Медведчука на дешевый газ

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
10 минут назад

Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин предположил, что Киев взял главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука в заложники, чтобы «обменять на дешевый газ».

В Раде раскрыли план Зеленского по обмену Медведчука на дешевый газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать (президента России Владимира) Путина? Для того, чтобы обменять на дешевый газ? Или на дешевый уголь? Или на показ телесериала «Сваты» на «Россия 1»?» – написал Кузьмин в своем Telegram-канале.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность «обмена» Медведчука «на настоящих героев и граждан Украины».

Напомним, Киевский суд отказал в аресте Медведчука, оставив главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» под домашним арестом до 7 ноября. Сам Медведчук назвал новое уголовное дело сфабрикованным, обвинив власти Украины в попытке отвлечь внимание от оффшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.

В Кремле осудили продление срока домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», назвав это решение сведением счетов с политическим конкурентом, однако отметили, что помочь не могут, поскольку Медведчук является гражданином Украины.

8 октября СБУ вручила Медведчуку подозрения в госизмене и терроризме, увязав обвинения с поставками угля из ДНР и ЛНР. Ранее СБУ обвиняла Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь»назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу дела, в том числе и к аресту.

В мире,Владимир Зеленский,Ренат Кузьмин,Виктор Медведчук,Верховная Рада,СБУ,
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