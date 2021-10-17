Дочь Пескова показала сюрприз для него на День отца

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Лиза сделала ему подарок в День отца. О сюрпризе она рассказала в сториз на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

На кадрах радостный, улыбающийся Песков ходит по кабинету, где под потолком летают воздушные шары с лентами, к которым прикреплены семейные снимки.

Также Лиза опубликовала фотографии, где она обнимает отца. «Я знаю тебя, знаю какой ты на самом деле человек. Тебе не просто, и я постараюсь всегда быть рядом», - написала дочь под фото.