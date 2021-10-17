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Дочь Пескова показала сюрприз для него на День отца

Ювелина Бернст
1 час назад

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Лиза сделала ему подарок в День отца. О сюрпризе она рассказала в сториз на своей странице в Instagram.

Дочь Пескова показала сюрприз для него на День отца
Фото: InstagramInstagram

На кадрах радостный, улыбающийся Песков ходит по кабинету, где под потолком летают воздушные шары с лентами, к которым прикреплены семейные снимки.

Также Лиза опубликовала фотографии, где она обнимает отца. «Я знаю тебя, знаю какой ты на самом деле человек. Тебе не просто, и я постараюсь всегда быть рядом», - написала дочь под фото.

17 октября 2021 года россияне впервые празднуют День отца. Указ о создании нового праздника президент России Владимир Путин подписал 4 октября. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября.

В мире,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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