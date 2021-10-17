Талибы отреагировали на опасения Путина насчет террористов

Представители «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение) заверили, что опасения российского президента Владимира Путина насчет угрозы со стороны боевиков ИГ («Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане, беспочвенны. Об этом заявил член комиссии «Талибана» по вопросам культуры Анамулла Самангани телеканалу TOLOnews.
Он опроверг слова Путина о том, что в Афганистане насчитываются более 2 тысяч боевиков ИГ и базируются они преимущественно на севере страны.
Самангани также заявил, что ни в одной части страны афганцы не поддерживают террористов ИГ.
На Совете глав стран СНГ Путин напомнил об угрозе, которую представляют боевики ИГ. Российский лидер выразил обеспокоенность тем, что террористы, ранее воевавшие в Ираке и Сирии, сейчас стягиваются в Афганистан.