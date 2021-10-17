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Талибы отреагировали на опасения Путина насчет террористов

Ювелина Бернст
1 час назад

Представители «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение) заверили, что опасения российского президента Владимира Путина насчет угрозы со стороны боевиков ИГ («Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане, беспочвенны. Об этом заявил член комиссии «Талибана» по вопросам культуры Анамулла Самангани телеканалу TOLOnews.

Талибы отреагировали на опасения Путина насчет террористов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он опроверг слова Путина о том, что в Афганистане насчитываются более 2 тысяч боевиков ИГ и базируются они преимущественно на севере страны.

Самангани также заявил, что ни в одной части страны афганцы не поддерживают террористов ИГ.

На Совете глав стран СНГ Путин напомнил об угрозе, которую представляют боевики ИГ. Российский лидер выразил обеспокоенность тем, что террористы, ранее воевавшие в Ираке и Сирии, сейчас стягиваются в Афганистан.

В мире,Владимир Путин,Талибан,Исламское государство,
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