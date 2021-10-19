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В Польше обвинили Россию в ведении многоступенчатой гибридной войны

Lenta.ruиещё 2
22 минуты назад

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский обвинил Россию в ведении многоступенчатой гибридной войны против страны. Об этом он заявил в интервью изданию Gazeta Polska.

В Польше обвинили Россию в ведении гибридной войны
Фото: ReutersReuters

По мнению политика, сейчас против Польши ведется гибридная война сразу в двух направлениях: возле польско-белорусской границы и в самой Варшаве. Качиньский полагает, что создание этих двух фронтов позволили президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко «к эскалации и усилению атаки».

Кроме того, Качиньский обвинил Лукашенко в развязывании миграционного кризиса на границе Польши, а также обвинил Москву и Минск в поддержке польской оппозиции, которая встала на защиту белорусских мигрантов. По его мнению, лидеры оппозиции лишь усиливают давление на Польшу. «Но что бы они ни делали, что бы они ни делали, наша решимость не изменится. Границы Республики Польша священны», — заключил Качиньский.

Ранее Качиньский заявил, что польские власти намерены радикально нарастить военную мощь страны, соответствующие предложения будут направлены в нижнюю палату парламента Польши (сейм). Затем их представят и сенату республики. Качиньский уточнил, что речь идет и об увеличении численности армии, и о наращивании парка военной техники и количества оружия.

В мире,Ярослав Качиньский,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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