В Польше обвинили Россию в ведении гибридной войны

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский обвинил Россию в ведении многоступенчатой гибридной войны против страны. Об этом он заявил в интервью изданию Gazeta Polska.

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По мнению политика, сейчас против Польши ведется гибридная война сразу в двух направлениях: возле польско-белорусской границы и в самой Варшаве. Качиньский полагает, что создание этих двух фронтов позволили президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко «к эскалации и усилению атаки».

Кроме того, Качиньский обвинил Лукашенко в развязывании миграционного кризиса на границе Польши, а также обвинил Москву и Минск в поддержке польской оппозиции, которая встала на защиту белорусских мигрантов. По его мнению, лидеры оппозиции лишь усиливают давление на Польшу. «Но что бы они ни делали, что бы они ни делали, наша решимость не изменится. Границы Республики Польша священны», — заключил Качиньский.