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В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб дипломат

Майк Габриелян
1 час назад

В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб 60-летний дипломат. Он скончался от черепно-мозговой травмы, полученной на своей даче в украинской столице. В полиции назвали произошедшее «умышленным убийством с пометкой "несчастный случай”». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб дипломат
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Тело мужчины обнаружили накануне утром на даче в жилом массиве Осокорки. Сначала в соцсетях распространилась информация об убийстве. Затем в официальной сводке МВД подтвердили смерть дипломата, но упомянули несчастный случай.

Известно, что труп нашла домработница, пришедшая для уборки помещений.

В МИД и МВД отказываются раскрывать личность погибшего. Слухи о насильственной смерти там не комментируют.

Полицейская версия - мужчина упал с лестницы. Затем он самостоятельно поднялся на второй этаж и умер уже там.

«Мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница», — заявили в полиции.

Судмедэксперты заявили, что дипломат умер от закрытой черепно-мозговой травмы.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».

Ранее эксперт заявил, что организованная преступность на Украине сейчас намного опаснее, чем в 90-х.

В мире,МИД,МВД,
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