В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб дипломат

В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб 60-летний дипломат. Он скончался от черепно-мозговой травмы, полученной на своей даче в украинской столице. В полиции назвали произошедшее «умышленным убийством с пометкой "несчастный случай”». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Тело мужчины обнаружили накануне утром на даче в жилом массиве Осокорки. Сначала в соцсетях распространилась информация об убийстве. Затем в официальной сводке МВД подтвердили смерть дипломата, но упомянули несчастный случай.
Известно, что труп нашла домработница, пришедшая для уборки помещений.
В МИД и МВД отказываются раскрывать личность погибшего. Слухи о насильственной смерти там не комментируют.
Полицейская версия - мужчина упал с лестницы. Затем он самостоятельно поднялся на второй этаж и умер уже там.
«Мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница», — заявили в полиции.
Судмедэксперты заявили, что дипломат умер от закрытой черепно-мозговой травмы.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».
Ранее эксперт заявил, что организованная преступность на Украине сейчас намного опаснее, чем в 90-х.