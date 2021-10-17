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Киселев рассказал, на что пошла ведущая CNBC ради встречи с Путиным

Ювелина Бернст
50 минут назад

Телеведущий Дмитрий Киселев внимательно изучил образ американской журналистки Хэдли Гэмбл и рассказал, на какие «жертвы» она пошли ради интервью в президентом России Владимиром Путиным на «Российской энергетической неделе». О своих наблюдениях он рассказал в эфире «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Киселев рассказал, на что пошла ведущая CNBC ради встречи с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналистка из США готовилась к встрече с президентом РФ, как к выходу на подиум, отметил Киселев.

Так, Гэмбл пришлось похудеть на несколько килограмм. Она «влезла» в маленькое черное платье, «распушила» волосы и надела «лабутены» телесного цвета с 12-сантиметровым каблуком. Телеведущий обратил внимание на то, что его американская коллега всегда выбирает именно эту модель туфлей на ответственные встречи.

Создатель данных туфлей Кристиан Лабутен говорил, что эта модель лучше всего смотрится на обнаженной женщине, напомнил Киселев.

После чего заметил, что Гэмбл явилась на встречу с Путиным без чулок и с высоко оголенными руками, что, по мнению Киселева, «как минимум спорно».

Он также упомянул, что в ходе интервью американка постоянно поправляла волосы, «стреляла глазками» и облизывала губы.

«В общем вела себя смело, позиционируя себя как сексуальный объект», - заключил журналист.

Ведущая американского телеканала CNBC Хэдли Гэмбл стала модератором пленарного заседания «Российской энергетической недели».

В мире,Кристиан Лабутен,Дмитрий Киселев,Владимир Путин,
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