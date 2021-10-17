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«Северный поток — 2» готов к запуску

Ювелина Бернст
19 минут назад

Газопровод «Северный поток — 2» готов к запуску, ожидается только разрешение от Германии, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Его слова приводит BBC.

«Северный поток — 2» готов к запуску
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Факт в том, что трубопровод «Северный поток — 2» существует, он готов, он подготовлен к использованию», - сказал дипломат.

Он отметил, что поставки газа начнут осуществляться по этому трубопроводу сразу, как только Германия примет окончательное решения насчет трубопровода.

Дипломат также добавил, что Россия не может продолжить увеличивать поставки газа Западной Европе. Увеличение в этом году поставок газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств по транзиту составляет 10%, напомнил Келин. Для еще большего роста поставок необходима модернизация и реконструкция трубопровода, сказал посол.

В заключении он назвал чепухой высказывания западных политиков о том, что Россия использует «Северный поток — 2» как инструмент политического давления.

Строительство «Северного потока — 2», заняло три года. Газопровод проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Его мощность составляет 55 миллиардов кубометров в год. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021 года.

В мире,Андрей Келин,
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