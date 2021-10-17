У Пересильд после возвращения из космоса возникли проблемы с ходьбой

Актриса Юлия Пересильд после возвращения из космоса пожаловалась на проблемы с передвижением и полуизмененное сознание.

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В воскресенье, 17 октября, Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий приземлились в казахстанской степи на спускаемом аппарате корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»). Трансляцию приземления вели Роскосмос и федеральные каналы ТВ.

«Все хорошо, но такое полуизмененное сознание. Меня не тошнит, голова не болит, просто ходить пока не очень получается» - сказала Пересильд в прямом эфире.

Советник руководителя ФМБА России Вячеслав Рогожников заявил, что состояние членов киноэкипажа, находившегося 12 дней на МКС, лучше, чем прогнозировалось. передает ТАСС.

«Я прогнозировал более худший вариант. В среднем у нас уходит 8-9 лет на подготовку профессионального космонавта...», - сказал он.

По словам Рогожникова, актриса и режиссер перенесли невесомость «очень хорошо».