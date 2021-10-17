У Пересильд после возвращения из космоса возникли проблемы с ходьбой

Актриса Юлия Пересильд после возвращения из космоса пожаловалась на проблемы с передвижением и полуизмененное сознание.
В воскресенье, 17 октября, Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий приземлились в казахстанской степи на спускаемом аппарате корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»). Трансляцию приземления вели Роскосмос и федеральные каналы ТВ.
«Все хорошо, но такое полуизмененное сознание. Меня не тошнит, голова не болит, просто ходить пока не очень получается» - сказала Пересильд в прямом эфире.
Советник руководителя ФМБА России Вячеслав Рогожников заявил, что состояние членов киноэкипажа, находившегося 12 дней на МКС, лучше, чем прогнозировалось. передает ТАСС.
«Я прогнозировал более худший вариант. В среднем у нас уходит 8-9 лет на подготовку профессионального космонавта...», - сказал он.
По словам Рогожникова, актриса и режиссер перенесли невесомость «очень хорошо».
Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Это космическая драма «Вызов», повествующая о девушке-враче, которая летит на орбиту для спасения космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.