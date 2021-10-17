Талибы ответили на опасения Путина из-за боевиков ИГ в Афганистане

Опасения президента России Владимира Путина, выраженные в связи с присутствием боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация, признанная террористической) на севере Афганистана, являются беспочвенными. Так на заявления российского лидера ответил член комиссии «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) по вопросам культуры Анамулла Самангани, его слова приводит афганский телеканал TOLOnews.

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По словам представителя талибов, ИГ не пользуется поддержкой населения ни в одной части Афганистана.

Ранее Путин на Совете глав стран СНГ, говоря о ситуации в Афганистане, напомнил об угрозе, которую представляют боевики ИГ. Российский лидер выразил обеспокоенность, что террористы, ранее воевавшие в Ираке и Сирии, сейчас стягиваются в Афганистан. Президент подчеркнул, что в Афганистане их насчитываются более двух тысяч, базируются они преимущественно на севере страны, при этом их лидеры вынашивают планы по воздействию на другие страны, включая Россию.