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В совете при президенте РФ предложили ликвидировать Украину

Газета.Ruиещё 2
22 минуты назад

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил в интервью Украина.ру, что прекратить вооруженный конфликт в Донбассе можно, ликвидировав украинское государство.

В совете при президенте РФ предложили ликвидировать Украину
Фото: ReutersReuters

"Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет", — сказал Безпалько.

Он отметил, что Украина лишена субъектности - страной управляет Запад через влиятельных националистов, и добавил, что в таких условиях не будут исполняться Минские соглашения. По его мнению, украинские власти делают все, чтобы разрушить общественные институты, инфраструктуру, промышленность и медицину, усложняя тес самым жизнь украинцев.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев рассказал о "мечте "Газпрома", которая спасет Киев.

В мире,Евгений Мураев,Богдан Безпалько,Верховная Рада,Газпром,
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