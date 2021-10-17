В Киеве назвали мечту «Газпрома», которая спасёт Украину

Если посмотреть на потребление Европейским союзом газа, то можно сказать, что это то количество, которое потребляла Европа последние годы. Я не знаю, у кого там страшный сон — декарбонизация, но на самом деле это мечта «Газпрома» и надежда Украины. Это означает, что Европа будет отказываться от угля и потреблять газ и тогда у нашей газотранспортной системы возможно появится будущее, — заявил Мураев.