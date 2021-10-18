Билла Клинтона выписали из больницы

«Температура и содержание белых клеток в крови нормализовались. И он вернется домой в Нью-Йорк , чтобы закончить курс антибиотиков», — привело слова медика агентство.

Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали в клинику с инфекцией мочевыводящих путей и сепсисом. Политика разместили в палате интенсивной терапии, и он активно пошел на поправку. Врач-уролог Владимир Степанов предположил, что активная половая жизнь Клинтона могла сказаться на состоянии здоровья политика, передает РИА «Новости».