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СМИ: шесть человек погибли при крушении катера в Бразилии

ТК «Звезда»
1 час назад

СМИ сообщают, что в Бразилии на реке Парагвай затонул катер во время шторма. В результате крушения судна шесть человек погибли, и один до сих пор числится пропавшим без вести. Местным водолазам и спасателям удалось спасти 14 человек.

Шесть человек погибли при крушении катера в Бразилии
Фото:  Rahel Patrasso XinHua Globallookpress Rahel Patrasso XinHua Globallookpress

«После того, как в пятницу судно затонуло во время шторма в этом регионе, были обнаружены шесть тел, 14 человек удалось спасти», - говорится в публикации на портале G1.

В спасательных работах задействованы силы ВМФ, 12 дайверов и местные спасатели, говорится в прессе. Как сообщает местная пожарная служба, большинство пассажиров катера оказались жителями города Рио-Верде. Судно затонуло в 10 километрах от Корумбы.

Ранее частное судно затонуло в Белом море. После спасатели нашли в воде тело одного из членов экипажа.

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