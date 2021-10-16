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В Киеве установили памятный крест Бандере

Lenta.ru
3 часа назад

Украинские националисты установили в Киеве памятный крест коллаборационисту Степану Бандере, причастному к истреблению еврейского населения в годы немецкой оккупации. Об этом сообщает в Facebook организация националистического толка «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская).

В Киеве установили памятный крест Бандере
Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА НовостиЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Открытие памятника состоялось в Куреневском парке, ранее носившем имя советского военачальника Михаила Фрунзе. «Впервые за историю независимой Украины, в праздник Покрова и День защитника Украины, националистические организации совместными усилиями установили первый памятный крест Бандере в Киеве», — сказано в публикации.

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Ранее депутаты Верховной Рады предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Степану Бандере. Предложение было выдвинуто в рамках законопроекта о праздновании на государственном уровне 80-летнего юбилея со дня создания сотрудничавшей с нацистами Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).

Степан Бандера в годы Второй мировой войны возглавлял тесно сотрудничавшую с нацистами Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Под его руководством националисты осуществляли этнические чистки поляков, русских, евреев и цыган на территории Украины, а также участвовали в совместных с Вермахтом и СС антипартизанских операциях.

В мире,Михаил Фрунзе,Степан Бандера,Украинская повстанческая армия,Верховная Рада,
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