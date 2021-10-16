В Киеве предсказали «возврат Украины» Россией

Россия готова посягнуть на суверенитет Украины при условии, если для этого появятся определенные условия. Такое мнение высказал завотделом украинского Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в статье, опубликованном изданием «Зеркал недели».

Фото: Reuters Reuters

«Россия соглашается с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, когда возникнут условия для ее безболезненного возвращения», - уверен Ижак.

По его мнению, интересы самой Украины, в свете Минского процесса, уже никому из прочих его участников не интересны.

В написанном Ижаком материале подробно разбирается содержимое статьи, опубликованной ранее зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым. В тексте Медведева говорится о невозможности вести диалог с нынешними властями Украины. Экс-премьер РФ также назвал украинские элиты лишенными идентичности и предложил отложить контакты с Киевом до тех пор, пока к власти в этой стране не придут другие люди.