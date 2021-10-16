В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

В Киеве предсказали «возврат Украины» Россией

Елена Прошина
1 час назад

Россия готова посягнуть на суверенитет Украины при условии, если для этого появятся определенные условия. Такое мнение высказал завотделом украинского Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в статье, опубликованном изданием «Зеркал недели».

В Киеве предсказали «возврат Украины» Россией
Фото: ReutersReuters

«Россия соглашается с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, когда возникнут условия для ее безболезненного возвращения», - уверен Ижак.

По его мнению, интересы самой Украины, в свете Минского процесса, уже никому из прочих его участников не интересны.

Forbes: США бросили Украину «на съедение волкам»

В написанном Ижаком материале подробно разбирается содержимое статьи, опубликованной ранее зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым. В тексте Медведева говорится о невозможности вести диалог с нынешними властями Украины. Экс-премьер РФ также назвал украинские элиты лишенными идентичности и предложил отложить контакты с Киевом до тех пор, пока к власти в этой стране не придут другие люди.

Помимо этого Ижак отметил, что в данный момент Россия хочет от Украины лишь согласие на нормальные отношения, включая прозрачные границы и трансляцию российского телевидения. При этом вопрос Крыма должен быть оставлен «за скобками». В обмен, прогнозирует политолог, РФ может пообещать Украине новый газовый контракт. Ижак считает, что это и станет повесткой нового саммита в Нормандском формате.

В мире,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Forbes,
155
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители