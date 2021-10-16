«Проиграем за день»: японцы спрогнозировали исход войны с Россией

Читатели японского портала Yahoo News встревожились после публикации статьи о совместных военных учениях России и Китая и якобы возможности войны Японии с РФ. По мнению пользователей, у Токио нет шансов выйти победителем в случае такого военного конфликта.

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Японцы войны не хотят, но в других странах призывная система, и у всех есть армейский опыт. Если начнётся война, Япония проиграет за один день, — написал читатель под ником Dob.

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По его словам, власти Японии должны нарастить военную мощь, чтобы быть готовыми отразить военное нападение со стороны России или Китая. Чтобы противостоять им, стране нужны атомные подводные лодки, баллистические и крылатые ракеты, а также стратегическое ядерное оружие, заметил ещё один комментатор.

Отношения между Россией и Китаем становятся крепче. Велика вероятность, что в случае кризиса на Тайване или Сенкаку КНДР не останется в стороне. К ним также может примкнуть Южная Корея. Тогда это будет грозный противник, с которым Силам самообороны Японии не справиться. Нам нужно удвоить расходы на оборону, личный состав и технику, чтобы иметь возможность бороться, — согласился другой пользователь.

Российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2021» стартовали 14 октября. Они проходят в Японском море. Корабли двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, проведут артиллерийские стрельбы и осуществят поиск подводной лодки условного противника.

Ранее премьер Японии Фумио Кисида заявил, что мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориального спора. Для подписания соответствующего документа японские власти требуют решения вопроса принадлежности Курил.