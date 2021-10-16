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Новак предупредил Европу о новом газовом кризисе

Майк Габриелян
36 минут назад

В Европе может повториться энергетический кризис, но Россия готова к диалогу и новым контрактам. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Мы готовы к диалогу. Об этом и президент говорил. Мы готовы разговаривать с нашими европейскими партнерами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне», - отметил Новак.

По его словам, сегодня в европейских подземных газовых хранилищах не хватает около 25 миллиардов кубометров газа. Властям ЕС надо что-то с этим делать.

Сербия отреагировала на предложенную Россией цену на газ

Вице-премьер заметил, что в этом году рекордные показатели потребления газа зафиксированы и в России. Это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период, засухами и меньшей выработкой энергии ГЭС, а также с последствиями длительной и холодной зимы.

Несмотря на это Новак заявил, что Россия способна помочь Европе: «у нас есть возможность для исполнения контрактов, если будут заявки дополнительные».

Ранее сообщалось, что транзит газа через Украину сократился в два раза.
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