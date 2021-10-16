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Ведущие «Украина 24» сорвали интервью из-за отказа говорить по-русски

Ювелина Бернст
1 час назад

Ведущие телеканала «Украина 24» отказалась говорить на русском языке с грузинским политологом Гела Васадзе и прервали интервью. Запись разговора телеканал опубликовал в YouTube.

Журналисты задали эксперту вопрос на украинском языке. Тогда он спросил, возможно ли перейти на другой язык, чтобы избежать недопониманий. Ведущие ответили отказом, заявив, что не могут говорить по-русски.

«Мне вам отвечать на грузинском?» — поинтересовался тогда гость передачи.

После этого ведущие телеканала смутились и замолчали на несколько секунд, после чего прервали беседу.

С 2019 года на Украине действует закон о единственном государственном языке - украинском, который нужно использовать практически во всех сферах жизни.

В мире,Видео,Гела Васадзе,
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