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В Эстонии назвали Россию своей главной угрозой

Газета.Ruиещё 1
40 минут назад

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что СССР «оккупировал» представляемое им прибалтийское государство, и назвал Москву главной угрозой независимости для Таллина. Об этом он рассказал в интервью польскому издания Defence24.

Эстония назвала Россию угрозой своей независимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безопасность, на мой взгляд, является вопросом нашего менталитета. Я думаю здесь об истории нашей оккупации, о нашем географическом положении, о соседстве... Восточном соседстве — России, о нашей главной угрозе», — сказал глава Минобороны.

По его словам, Эстонии необходимо думать о том, как сохранить свою «независимость». Реализовать озвученное, по мнению Лаанета, можно, поддержав в оборонный бюджет страны, а также развивая сотрудничество с НАТО и Евросоюзом.

Ранее бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи раскритиковал политику безопасности страны, назвав ее «однобокой» и посоветовал «не злить русского медведя». Он подчеркнул, что Эстонии необходимо пересмотреть концепцию национальной безопасности, а также счел важным наладить культурное и спортивное сотрудничество с Россией.

В мире,Министерство обороны,НАТО,ЕС,
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