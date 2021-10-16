Эстония назвала Россию угрозой своей независимости

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что СССР «оккупировал» представляемое им прибалтийское государство, и назвал Москву главной угрозой независимости для Таллина. Об этом он рассказал в интервью польскому издания Defence24.

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«Безопасность, на мой взгляд, является вопросом нашего менталитета. Я думаю здесь об истории нашей оккупации, о нашем географическом положении, о соседстве... Восточном соседстве — России, о нашей главной угрозе», — сказал глава Минобороны.

По его словам, Эстонии необходимо думать о том, как сохранить свою «независимость». Реализовать озвученное, по мнению Лаанета, можно, поддержав в оборонный бюджет страны, а также развивая сотрудничество с НАТО и Евросоюзом.