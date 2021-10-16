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Киев пригрозил России из-за переписи в Крыму

Елена Прошина
17 минут назад

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины, заявил, что когда-нибудь Киев восстановит свой контроль над Крымским полуостровом. Так он прокомментировал перепись населения в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.

Киев пригрозил России из-за переписи в Крыму
Фото: ТАССТАСС

По словам Данилова, Россия ведет себя нагло на оккупированной территории. Он уточнил, что российские власти в Крыму проводят не только перепись населения, но и выборы в Государственную думу, которые цивилизованный мир не собирается признавать. Данилов заметил, что такие новости сложно прокомментировать. Однако он подчеркнул, то Крым — территория Украины, и рано или поздно украинские власти «заберут его домой».

15 октября в России стартовала Всероссийская перепись населения. Киев за проведение переписи населения в Крыму пригрозил ответными мерами. Предварительные итоги будут известны в апреле, а публикация полных планируется в четвертом квартале 2022 года.

Крым стал регионом России после референдума. Более 96% его участников высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает полуостров оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт.

В мире,Алексей Данилов,Владимир Путин,Госдума,РИА Новости,
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