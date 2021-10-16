137 тысяч рублей заплатит украинец за лайк в "Одноклассниках"

Житель Путивльского района Сумской области лайкнул сообщение в запрещенной на Украине соцсети "Одноклассники" - за это его оштрафовали на 51 тыс гривен (137,2 тыс. рублей). Об этом пишет портал Новости N со ссылкой на приговор суда.

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Сообщается, что мужчина зашел в соцсеть с помощью VPN через смартфон и лайкнул сообщение "о свержении действующей власти в Украине" и объединение ее с Россией и Белоруссией, чем распространил сообщение среди своих 118 виртуальных друзей.

Свою вину нарушитель признал и согласился выплатить штраф. Весной 2017 году президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении российских IT-компаний. В их числе оказались компании "Яндекс", Mail.ru, а также социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".