Депутат Рады поблагодарил Грузию за арест «гастролера-афериста» Саакашвили

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«Как народный депутат Украины хочу поблагодарить руководство Грузии и лично министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури за принципиальную позицию в отношении ареста и взятия под стражу международного гастролера-афериста Михаила Саакашвили», - написал Илья Кива в Facebook.

Он отметил, что грузинское руководство избавило Украину от бесполезных расходов и трат из бюджета. По словам нардепа, это «десятки тысяч долларов ежемесячно на содержание этого проходимца и шарлатана».

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили с 7 мая 2020 года занимал на Украине пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он приехал в страну впервые за восемь лет накануне выборов в органы самоуправления. Официальный Тбилиси заявил, что Саакашвили намеревался устроить государственный переворот и беспорядки.