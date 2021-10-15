Депутат Рады поблагодарил Грузию за арест «гастролера-афериста» Саакашвили

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива поблагодарил Грузию за арест Михаила Саакашвили.
«Как народный депутат Украины хочу поблагодарить руководство Грузии и лично министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури за принципиальную позицию в отношении ареста и взятия под стражу международного гастролера-афериста Михаила Саакашвили», - написал Илья Кива в Facebook.
Он отметил, что грузинское руководство избавило Украину от бесполезных расходов и трат из бюджета. По словам нардепа, это «десятки тысяч долларов ежемесячно на содержание этого проходимца и шарлатана».
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили с 7 мая 2020 года занимал на Украине пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он приехал в страну впервые за восемь лет накануне выборов в органы самоуправления. Официальный Тбилиси заявил, что Саакашвили намеревался устроить государственный переворот и беспорядки.
На родине политик заочно осужден на шесть лет лишения свободы и является фигурантом ряда уголовных дел, в том числе о растрате.