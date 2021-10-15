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Саакашвили согласился на медосмотр и прием лекарств

Lenta.ru
40 минут назад

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в Руставской тюрьме, согласился на медицинский осмотр и прием лекарств. Об этом сообщает «Интерфакс» со сслыкой на личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, посетившего экс-главу государства вечером в пятницу, 15 октября.

Саакашвили согласился на медосмотр и прием лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал Кипшидзе, в последний раз он виделся с Саакашвили в тюрьме четыре-пять дней назад. С того времени его состояние «еще более ухудшилось, но, видимо, у него очень сильный организм», он пьет воду и чай. По его словам, экс-президент согласился на проведение тестов на состояние здоровья и консилиум врачей.

Кипшидзе подчеркнул, что необходимости перевода Саакашвили в больницу в связи с его продолжающейся голодовкой нет, «но, к сожалению, этот момент настанет». Он добавил, что во вторник, 19 октября, состоится консилиум врачей мультифункциональной группы для изучения состояния здоровья Саакашвили.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения спустя восемь лет эмиграции. Причиной приезда экс-президента стало намерение участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. До этого он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы. Под арестом Саакашвили объявил голодовку.

В мире,Михаил Саакашвили,
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