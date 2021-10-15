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«От Косово на Западе устали»: политолог о перспективах конфликта на границе Сербии

Роман Кирьянов
1 час назад

В разгорающемся сейчас на границе Сербии и Косово конфликте Запад не будет настроен безоговорочно поддерживать непризнанную республику. Таким мнением с "Рамблером" поделился генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«От Косово на Западе устали»: эксперт о перспективах нового конфликта на Балканах
Фото: ReutersReuters

"НАТО и члены ЕС от Косово немного устали. Там есть много проблем, там слабые политические институты, это точка экспорта трансграничной преступности. Сказать, что под зонтиком НАТО там получилось какое-то государство нельзя. То есть прокосовский настрой у Запада есть, но сказать, что они целиком против сербов тоже нельзя"

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По мнению Кортунова, руководство Косово надеется с помощью провокаций втянуть Сербию в конфликт, в котором на стороне косоваров выступит группировка войск НАТО.

"Я думаю, что тут можно рассмотреть сербскую версию всего происходящего, которая сводится к тому, что косовская сторона сознательно идет на обострение с тем, чтобы Сербия была вынуждена вводить свои войска в Северные районы Косово, что будет означать столкновение Сербии с НАТО"

Политолог считает, что сербская сторона могла бы избежать конфликта, если бы не реагировала на провокации, а также пыталась строить коммуникацию сразу с руководством ЕС и НАТО, а не с Приштиной.

"Следующий ход сейчас за Белградом. Можно пойти на обострение, чтобы обеспечить безопасность сербского населения Косово. А можно пойти на деэскалацию, апеллировать к силам НАТО, к международной общественности. Наверное, действительно сейчас очень важно, чтобы Белград на эту провокацию не поддался, и не произошло ввода войск. Сейчас военные силы Сербии уже находятся в состоянии боевой готовности, так что исключать ничего нельзя"

В любом случае, Кортунов ожидает, что это не последнее обострение в регионе, а граница Сербии и Косово еще долго будет оставаться зоной напряжения.

"Мне кажется, что это не последний случай такого рода инцидентов между Косово и Сербией. Сербия всегда по особенному воспринимала северные районы Косово, более того, это один из очагов сербской культуры"

Обострение на границе двух республик длится с конца сентября. Конфликт начался с того, что власти самопровозглашенного Косово запретили использовать на своей территории сербские регистрационные автомобильные знаки. Местная автоинспекция в принудительном порядке начала снимать знаки с машин, меняя их на временные косовские. При этом с владельцев авто еще и взимали пошлину в 5 евро.

Все эти действия сопровождались тем, что косовские власти сосредоточили несколько сотен бойцов полицейского и несколько десятков единиц боевой техники на приграничных КПП. Такая демонстрация силы вызвала массовое недовольство местных сербов, которые двинулись на 400 машинах к КПП и начали мирный протест, заблокировав их работу.

В мире,Андрей Кортунов,НАТО,ЕС,
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